Von Erkelenz nach Berlin nach Arsbeck Friseurmeister Manfred Küppers feiert gleich zwei Jubiläen

Gleich zu Anfang, noch im Jahr 1979, legte Manfred Küppers in Berlin mit gerade mal 21 Jahren als einer der jüngsten Meister, die die Innung je hervorgebracht hat, seine Meisterprüfung erfolgreich ab und war neben der kreativen Arbeit in den verschiedenen Salons auch bei Modenschauen oder anderen Events im Einsatz. So lernte er viele bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Berliner Lebens in Kultur und Politik kennen. 1994, inzwischen war Berlin die Hauptstadt eines geeinten Deutschlands geworden, zog er in seine Heimat zurück und übernahm, erstmals selbstständig, zunächst den angesagten Salon seines Lehrehepaares in Erkelenz, um dann nach neuneinhalb Jahren auch mit seinem Geschäft in das historische Backsteinhaus an der Arsbecker Helpensteinstraße zu ziehen, gleich neben der Kirche St. Adelgundis im Ortszentrum.