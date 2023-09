Bauausschuss Wegberg Fraktion ringen um Ausbauprojekte

Die Fluchtlichtanlage des Hans-Gisbertz-Stadions wird saniert, so beschloss es der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Das Projekt hat einen Umfang von rund 80.000 Euro. Auch der Hauptnutzer des Stadions, der SC Wegberg, soll an den Kosten beteiligt werden. Man rechnet durch die Modernisierung mit einer Stromkosten-Einsparung von rund 50 Prozent.