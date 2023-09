Bekannter Förster hält Vortrag in Wegberg Region braucht einen „Wald der Zukunft“

Zum Vortrag im Forum Wegberg am 20. Oktober ist ein besonderer Gast geladen. Lutz Fähser ist ein bekannter ehemaliger Förster aus Lübeck, der seit 1994 mit seinem Lübecker Modell für eine neue Herangehensweise an den Wirtschaftsraum Wald steht. „Fähser ist ein Praktiker, der versucht ökologische Belange in ökonomischen Wäldern umzusetzen“, erklärt Kurt Sasserath, Vorsitzender des Nabu Mönchengladbach. Diesen Anspruch, Naturschutz und wirtschaftliche Waldnutzung in der Zukunft miteinander in Einklang zu bringen, wollen die Organisatoren der Veranstaltung, Sasserath und Lothar Herweg vom Wegberger Verein Klimatisch, hier in der Region bekannter machen.