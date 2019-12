Die „Steifen Pinne“ sind Weltmeister im Bierkasten-Curling : Den Bürgermeister vom Eis gekegelt

Der Titeltraum von Wegbergs Bürgermeister Michael Stock platzte in diesem Jahr im Finale. Auf dem Rathausplatz stand das große Finale um den Weltmeistertitel im Bierkasten-Curling auf dem Programm.

An Eismeister Friedhelm Hilz kann es nicht gelegen haben. Der Herr der Eisbahn hatte vor der WM das Eis mit einem Bunsenbrenner geglättet, um für alle zwölf Teams der Finalrunde optimale Bedingungen zu schaffen. Danach verschwand er, wie die Moderatoren der Weltmeisterschaft, Ulrich Lambertz und Mario Kempf vom Stadtmarketing verkündeten, im Keller des Rathauses, um dort als Videoschiedsrichter dem Verlauf der WM zu folgen. Die Oberaufsicht auf dem Eis hatte Karl Küppers, der bei Streitfällen Entscheidungen zu treffen hatte. Manchmal kam es auf wenige Zentimeter an, um festzustellen, welcher Bierkasten näher am Zielpunkt lag. Lediglich beim Finale vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse hatte der Oberschiedsrichter keine Mühe. Die fitten Kegelbrüder machten mit dem konditionsschwachen Bürgermeister und dessen Crew kurzen Prozess. Sie sind damit die beste von über 150 Mannschaften, die um den Titel kämpften. In zwölf Vorrunden hatten sich sie qualifiziert. Die Karnevalisten von Hei on Klei mussten dabei die härteste Ausscheidung bestehen. 32 Karnevalsgesellschaften hatten sich in ihrer eigenen Qualifikation um den Platz fürs Finale bemüht. Hei on Klei, begleitet von einer großen Fanschar, machte dabei das Rennen.