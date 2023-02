Wegberger Wehrleute ziehen Bilanz Feuerwehr bildet sich auch in Pandemiejahren weiter

Philipp Erdkamp hat die Grundausbildungsmodule 1-4 sowie den Sprechfunker-Lehrgang abgeschlossen und am Lehrgang „Maschinist für Löschfahrzeuge“ teilgenommen. Dirk Eßer hat an einem Webseminar für Drohnenanwender teilgenommen sowie den Lehrgang F VI – Leiter einer Feuerwehr – am IdF NRW belegt. Daniel Gellißen hat den Zugführer-Basislehrgang sowie eine Zugführer-Fortbildung am IdF NRW besucht. Dietmar Gisbertz hat an Führungs- und Webseminaren am IdF NRW und beim VdF NRW teilgenommen.