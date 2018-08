Wegberg: FDP für Bahnverbindung nach Roermond

Wegberg In der Diskussion über die Nutzung der historischen Bahntrasse des „Eisernen Rheins“ spricht sich die FDP für grenzüberschreitenden Personennahverkehr aus.

Die FDP im Kreis Heinsberg hofft, dass in Zukunft eine grenzüberschreitende Bahnverbindung auf der Linie der Regionalbahn 34 zwischen Wegberg-Dalheim und dem niederländischen Roermond geschaffen werden kann. FDP-Kreisvorsitzender Klaus Wagner aus Arsbeck-Büch erklärt dazu: „Das „Aus“ für den „Eisernen Rhein“ als Güterzugstrecke ist eine sehr erfreuliche Nachricht; damit hat die jahrelange Diskussion ein gutes Ende für die Anwohner der Strecke gefunden. In der Diskussion zur Folgenutzung, der übrigens auf deutscher Seite nur stillgelegten, aber nicht endgültig entwidmeten Strecke, vertrete auch ich die Ansicht, dass sich damit die Möglichkeit eröffnen kann, die Strecke für den Schienenpersonennahverkehr - SPNV - zu nutzen. Für uns in Wegberg würde das einen direkten Weg mit der Bahn in die Niederlande eröffnen“, erklärt er. Umgekehrt würde nach Meinung von Klaus Wagner seit langen Jahren wieder eine attraktive Nahverkehrsverbindung von Roermond nach Wegberg und Mönchengladbach entstehen. Zudem würden sich für den Tourismus, insbesondere für Wanderer und Radfahrer, hervorragende Möglichkeiten ergeben, das Meinweggebiet zu erreichen – ohne den Naturschutz zu gefährden. Damit wäre die Verbindung für das gesamte Heinsberger Land ein Gewinn.