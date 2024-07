Nachhaltige Kita in Wegberg Familienzentrum Sonnenschein wird „Nachhaltige Kita“

Nach der herzlichen Begrüßung und dem gemeinsamen Gesang der Kinder und Eltern erzählte die Kitaleiterin Sonja Hartmann-Bücken mehr über deren Bemühungen, Nachhaltigkeit in der Kita umzusetzen und die Kinder dafür zu sensibilisieren. Um die Wichtigkeit der Mülltrennung und Müllvermeidung zu thematisieren, wurde eine Projektwoche für Vorschulkinder unter dem Motto „Wohin mit all dem Plastik“ eingeführt, des Weiteren fand im Frühjahr eine gemeinsame Müllsammelaktion statt. Ebenso wurden Hochbeete, Schmetterlings- und Bienenwiesen angelegt und Vogelhäuser und Nistkästen aufgestellt, damit die Kinder die einheimische Artenvielfalt schon früh zu schätzen und schützen lernen können. Eine weitere themenorientierte Aktion führte der Natur- und Umweltpädagoge Dirk Heinen durch – in einer Walderkundung konnten die Kinder „den Wald mit allen Sinnen erleben und ihn als schützenswerten Lebensraum erkennen“, so die Kita-Leiterin. Auch Upcycling kommt hier nicht zu kurz – Hartmann-Bücken erklärte, dass die „Turnhalle in eine Bewegungsbaustelle“ verwandelt wurde, ausgestattet mit sämtlichen Alltagsmaterialien wie zum Beispiel großen Kartons und Küchenrollen, damit die Kinder ihrer Fantasie beim Spielen freien Lauf lassen können. Außerdem werden sämtliche Kreativangebote wie beispielsweise die Laternen für St. Martin, Windspiele fürs Außenspielgelände und sämtliche Dekorationen aus wertfreien Materialien wie Eierkartons, Joghurtbechern und PET-Flaschen kreiert.