Betrug in Wegberg Falscher Mitarbeiter erbeutet Bankkarte

Eine Seniorin aus Wegberg ist am vergangenen Freitag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau gegen 16.20 Uhr den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. Er gab an, dass Unbekannte versucht hätten, Geld von ihrem Konto abzubuchen. Daraufhin wies er die Wegbergerin an, ihre Bankkarte bereitzuhalten und sie einem Mitarbeiter überreichen, der in Kürze bei ihr klingeln würde. Dieser Mann erschien dann auch bei der Rentnerin, die die Karte übergab und zusätzlich die Pin verriet, da eine Sperrung der Debitkarte angeblich nur mit der Geheimnummer möglich sei.