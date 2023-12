In Beeckerheide Falscher Handwerker erbeutet dreistelligen Betrag

(RP) Ein Betrüger, der sich als Handwerker ausgegeben hat, hat am Donnerstagvormittag im Haus einer Seniorin in Beeckerheide einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Mann gegen 11 Uhr an der Haustür der Frau am Schelenhweg und stellte sich als Mitarbeiter des Wasserwerks vor. Es habe einen Rohrbruch in der Nachbarwohnung gegeben, nachdem nun auch ihre Wohnung überprüft werden müsse. Daraufhin ließ die Frau den Unbekannten hinein. Dieser überprüfte den Wasserfluss im Bad. Danach verlangte der unbekannte Täter eine sofortige Bezahlung und redete solange auf die ältere Dame ein, bis diese ihm einen dreistelligen Betrag an Bargeld übergab.