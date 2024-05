In Wegberg Falsche Stadtmitarbeiter stehlen Schmuck

Am Mittwoch, 15. Mai, gegen 12.10 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer Seniorin in der Maaseiker Straße. Der Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadt vor und gab an, Messungen in der Wohnung der Frau tätigen zu müssen. Ohne ihr Einverständnis betrat er die Wohnung, woraufhin noch zwei weitere Männer folgten, die ebenfalls angaben, für die Stadt zu arbeiten. Ein Mann begab sich in die Küche, einer ins Bad und die Rentnerin konnte nicht sehen, wohin der dritte ging.