Defekte Wassertherme in Wegberg-Beeckerheide : Falsch geparkte Autos behindern Feuerwehrfahrzeuge

Defekte Wassertherme in Wegberg-Beeckerheide

Wegberg Bei einem Einsatz in einem achtstöckigen Hochhaus im Wegberger Ortsteil Beeckerheide wurde die Feuerwehr von mehreren falsch geparkten Fahrzeugen behindert. Die Feuerwehrbewegungszone vor dem Hochhaus war komplett zugeparkt.

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Sonntag, 22. Dezember, alarmiert worden, weil in einer Wohnung des Hochhauses Wasser von der Decke tropfte. Grund war ein technischer Defekt an einer Gastherme.