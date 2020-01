600 Jahre St.-Antonius-Schützenbruderschaft Wegberg : Eine sanierte Fahne zum großen Jubiläum

Wegberg Auf ihre 600-jährige Geschichte blickt die St.-Antonius-Schützenbruderschaft zurück. Zu den Prunkstücken der Bruderschaft von 1420 zählt zweifellos die historische Bruderschaftsfahne, die nach 1985 erneut saniert und in der Krönungsmesse neu geweiht wurde.

Ein Blick in die Chronik sagt: Die Fahne stammt aus dem Jahr 1903. Die Brudermeisterin erklärt aber: „Vermutlich ist sie älter. Einen Beleg dafür gibt es nicht.“ Die Fahne wurde damals von Nonnen hergestellt. Gekostet hat sie laut Kassenbuch 403 Goldmark. In Kriegszeiten ruhte das Schützenwesen – wie vielerorts auch die Vereinsaktivitäten eingestellt waren. In Zeiten des Zweiten Weltkriegs war die Bruderschaftsfahne dann zusammen mit dem Königssilber, Kelchen und einer hochwertigen Monstranz eingemauert im früheren Karmeliterkloster. Dies, so heißt es, wussten aber nur wenige Menschen. Nach den Kriegswirren und nachdem die Schützen ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, wurde die Fahne wieder hervorgeholt.

Bis in die 1980er Jahre hielt sich die Fahne wacker, doch der Zustand duldete keinen Aufschub mehr, so dass eine Restaurierung notwendig wurde. Winfried Lindner sorgte damals dafür, dass Spenden gesammelt wurden. In Maastricht wurde er bei der Firma Theunissen fündig. Hier wurde die Wegberger Fahne schließlich anderthalb Jahre lang aufgearbeitet. Die Kosten damals: 8500 Mark. Und auch nun wieder hat Lindner kräftig die Werbetrommel gerührt, sogar einen Brief an Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes NRW, geschrieben, und auf die Fahne aufmerksam gemacht, den dieser auch prompt beantwortete, indem er erläuterte, das Thema mit NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach zu eruieren. Dank des landeseigenen Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ durften sich die Wegberger Schützen über einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro freuen. „Das war dann der Startschuss, die erneute Restaurierung konkret zu planen“, berichtet Lindner. Dieses Mal war die Fahne von der Wegstrecke her länger unterwegs. Die Firma Kreisel in Karlsruhe sah noch Potenzial in dem historischen Stück. Innerhalb von nur vier Monaten war die Fahne fertig restauriert.