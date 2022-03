Wegberg : Beratung zum Thema Schwerbehinderung

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wegberg Viele Menschen geraten unverhofft in eine Situation, in der sie sich mit dem Thema Schwerbehinderung befassen müssen. In der Folge kommen viele Fragen auf, mit deren Beantwortung sie sich oftmals alleingelassen und überfordert fühlen. Hier soll die Fachberatung helfen.

Wann kann ich einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen? Wann bekomme ich einen Ausweis? Welche Vorteile hat dieser Ausweis? Wann muss ich es meinem Arbeitgeber sagen? Gibt es auch Nachteile? Wer hilft mir bei der Antragstellung? Antworten gibt die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) für den Kreis Heinsberg am 8. Juni um 16 Uhr im Inklusionstreff der Wegberger Höfe, Beecker Staße 81. Sie ist kostenlos und jeder kann daran teilnehmen.

Um eine Anmeldung bei der EUTB wird gebeten: Telefon 02433 93 999 36 oder kontakt@eutb-hs.de. Die EUTB hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen mit Einschränkungen zu erreichen und über ihre Rechte und mögliche Ansprüche zu informieren. Die jeweils gültige Coronaschutzverordnung ist zu beachten.

(RP)