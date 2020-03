Gut von Besuchern angenommen : Premiere für Wegberger Mühlenmarkt

Wegberg Nach monatelanger Vorbereitung fand die erste Auflage des Marktes statt – aufgrund der Coronakrise war das Angebot eingeschränkt.

Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, bei sonnigem Wetter an der frischen Luft einzukaufen. Wie sehr die regionalen Anbieter von Gemüse, Obst, Stauden, Kräuter- und Gemüsepflanzen, Ziegenkäse und Honig darauf bedacht waren, die Hygienevorschriften einzuhalten, zeigten Schilder an den Ständen, auf denen Aufforderungen zum notwendigen Abstandhalten aufgeführt waren. Auch Desinfektionsmittel waren an den Ständen Pflicht. Vor den Beschickern zeigten Kreidestriche die Entfernung, die es einzuhalten gab, an. Und entsprechend sorgten die Kunden im Wartebereich dafür, dass sie weit genug von anderen Wartenden wegstanden. Somit waren die Besucher auf dem Platz vor der Kirche St. Peter und Paul verteilt. Und ebenso ergab sich dieses Bild an den Ständen am Brunnen in der Innenstadt: Um den Weg für Durchgangsverkehr von Fußgängern und Radfahrern frei zu halten, standen hier die Kunden entlang der Geschäftslokale an, um einzeln an den Obst- und Gemüse- sowie Honigstand heranzutreten und die regionalen landwirtschaftlichen Produkte einzukaufen. Immer wieder wiesen sich die Besucher gegenseitig aufs Abstandhalten hin, wobei eine ruhige und entspannte Atmosphäre herrschte. Auch bei kurzen Gesprächen zwischen den Einkäufen standen alle weit voneinander entfernt. Das schöne Wetter mit viel Sonnenschein tat sein übriges dazu. Das zurückhaltende Treiben erinnerte so durchaus an frühere Zeiten, als der freitägliche Wochenmarkt viel besuchter Anziehungspunkt gewesen war. Ursprünglich war es auch die Idee der ehrenamtlichen Organisatorinnen Irene Adrians, Dorothea Kuecken, Gabi Peterek und Birgit Scholz gewesen, die Innenstadt zu beleben und die ansässigen Einzelhändler und Gastronomen mit einzubeziehen. Letztere mussten jetzt zum großen Teil ihre Geschäfte schließen, und der Markt wurde entsprechend anstatt bis 20 Uhr bis 18.30 Uhr durchgeführt.