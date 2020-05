Besuch nur mit Anmeldung : Pfingstsonntag erster Gottesdienst in Wegberger Friedenskirche

Wegberg Die evangelische Kirchengemeinde Wegberg bittet um Anmeldung zum Gottesdienst, der am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.45 Uhr stattfindet. Maximal 26 Personen sind zugelassen. Alternativen gibt es mit dem Youtube-Kanal der Gemeinde und dem Gottesdienst „to go“.

Auch die Friedenskirche in Wegberg an der Martin-Luther-Staße öffnet wieder ihre Pforten. Wie die evangelische Kirchengemeinde und Pfarrer Ulrich Henschel mitteilen, findet der erste öffentliche Gottesdienst in der Friedenskirche am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.45 Uhr statt.