Italienisches Eis to go Jetzt wird’s cool in Arsbeck

Auch wenn das sommerliche Wetter immer noch auf sich warten lässt – Zeit für Eis ist immer. Das zumindest finden Giuseppe und Marion Franco und ihre Kunden. Das Unternehmer-Ehepaar hat vor etwa einem Monat an der Helpensteinstraße 4 in Arsbeck einen Automaten aufgestellt, an dem sie frisch hergestelltes italienisches Eis anbieten. Und – ob Regen oder Sonnenschein – das Angebot werde von Anfang an gut angenommen, wie Giuseppe Franco sagt. Der 56-Jährige stammt aus Sizilien und führt mit seiner Ehefrau Marion die Firma „Franco Prodotto Italiano“. Das allerdings noch nicht immer, denn: „Wir haben früher in Münster gelebt und dort bis 2004 eine Eisdiele betrieben.“ Seitdem vertreiben sie „mit viel Leidenschaft und der Liebe zum Detail“ ausgewählte und hochwertige Eisprodukte und Eisrohstoffe sowie Olivenöl und Eistechnik, um die süße Erfrischung bestmöglich herzustellen. Zudem stehen sie angehenden Eisdielen-Besitzern beratend zur Seite, von der Einrichtung bis zur Auswahl der Produkte.