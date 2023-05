Gastredner sorgt für Aufsehen Großes Interesse an erster Wegberger Klimaschutzmesse

Thelen verknüpfte seine Erlebnisse als Reporter in der Zeit des arabisschen Frühlings mit den Erkenntnissen zum rapide veränderten Weltklima und dem politischen Rechtsruck, der in Europa folgte. Vor allem warf er einen mahnenden Blick in die Zukunft: „Ende des Jahrhunderts könnte es bereits über drei Grad wärmer sein. Das letzte Mal war es vor über drei Millionen Jahren so warm – Hitzewellen werden mehr Opfer fordern, die Landwirtschaft wird nicht mehr möglich sein wie bisher, Tiere und Pflanzen können sich nicht anpassen“, warnte Thelen.