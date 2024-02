Nach Schließung in der Innenstadt Neue Hoffnung für Café Hoffmann in Wegberg

Seit fast drei Jahren ist das Café Hoffmann in der Wegberger Innenstadt geschlossen. Was viele vielleicht nicht verfolgt haben: Das gesamte Inventar und Mobiliar stehen noch in dem Lokal an der Hauptstraße. Sogar die Geräte sind regelmäßig gewartet worden. Ein Zeichen dafür, dass Inhaber Klaus Hoffmann, der gemeinsam mit seiner Schwester unverändert die Standorte in Wildenrath, Gerderath und Schwanenberg betreibt, nie so ganz mit dem Innenstadt-Café abgeschlossen hat. „Wenn die Stadtverwaltung zu Verstand kommt, eröffnen wir das Café sofort wieder“, sagt der Bäckermeister.