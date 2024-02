Erlegtes Reh in Dalheim-Rödgen Erneuter Fall von Jagdwilderei

Am Samstag, 24. Februar, entdeckte ein Zeuge kurz vor 17 Uhr in einem an der Wildenrather Straße in Dalheim-Rödgen angrenzenden Waldgebiet ein totes Reh, welches nach ersten Erkenntnissen von Unbekannten mit einer Schusswaffe erlegt wurde. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.