Bei Kipshoven Erneut Feldbrand in Wegberg

Kipshoven · Eine Strohpresse und ein Stoppelfeld brannten am Dienstagabend bei Kipshoven. Bereits am Sonntag hatte ein Feld in der Nähe in Flammen gestanden.

23.08.2023, 15:22 Uhr

Das Feld brannte in der Nähe der Heiligkreuzkapelle. Foto: Uwe Heldens

(RP) Am Dienstagabend hat es auf einem Feld nahe Kipshoven gebrannt. Laut Feuerwehr Wegberg wurde gegen 17 Uhr ein Brand einer Strohpresse gemeldet. Vor Ort stand dann auch das umliegende Feld auf rund einem halben Hektar Fläche. Der Brand war nach etwas mehr als einer Stunde gelöscht. Neben dem Löschzug Wegberg-Mitte waren auch die Einheiten Rath-Anhoven, Kinkum und Moorshoven im Einsatz, zusätzlich stand ein Tanklöschfahrzeug aus Arsbeck zur Verfügung. 40 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Löschung. Verletzte gab es nicht. Bereits am Sonntag hatte es in Rath-Anhoven einen Brand auf einem Feld gegeben. Auch dort hatte eine Strohpresse gebrannt. Der Qualm sei weithin sichtbar gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

