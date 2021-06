Abschluss auf dem Dalheimer Klosterhof gefeiert : Neue Sterbebegleiter bei Horizont ausgebildet

Dalheim/Erkelenz Ende des Jahres 2020 hätte der Befähigungskurs eigentlich beendet werden sollen. Wegen der Coronakrise musste alles umgekrempelt werden – mit Erfolg.

Normalerweise ist im Kurs ein hohes Maß an Praxisanteil vorhanden, doch der fiel – selbstverständlich der Corona-Pandemie geschuldet – in der Normalform aus. Viel Praxis lernen die Kursteilnehmer beispielsweise im Krankenhaus, im Altenheim, im Hospiz, auf der Palliativstation. Zur Gruppe gehörten auch Externe, die etwa aus dem Bestattungswesen oder aus dem Krankenhausbetrieb kommen. Sie waren in der Gruppe, um gleichzeitig auch die Trauerbegleitung zu erlernen. „Das ist etwas anderes als die Sterbebegleitung. Noch begreift das Gesundheitssystem nicht, dass man Trauernde rechtzeitig auffangen muss“, betont Ulrike Clahsen, deren Sohn Björn und Sandra Palm für die Ausbildung der Trauerbegleiter zuständig waren. Unterm Strich standen 160 Stunden Ausbildung.

Laura Franken zählte zu den Teilnehmern des Befähigungskurses. Sie ist hauptberuflich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und thematisch vorbelastet: „Ich habe meine Eltern früh verloren. Für mich stellt sich die Frage: Wie gehen Kinder und Jugendliche mit dem Thema Tod um?“ Sabine Voßenkaul arbeitet als medizinische Fachangestellte. In ihrem Berufsalltag hat sie festgestellt: „Das Gesundheitswesen hat sich nun mal geändert. Es ist aber zu schnelllebig geworden. Menschen kommen mit unterschiedlichen Problemen, doch es fehlt einfach die Zeit.“ Wegen einer persönlichen Erfahrung, als sie eine nicht einfache Behandlung im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste, erkannte sie, wie gravierend die Probleme sind. Daher möchte sie aktiv eingreifen und für die Menschen da sein. Auch bei Gabriele Eikenberg war es eine Erfahrung, die sie schon seit Kindertagen mit sich trägt: „Ich stamme aus einer belasteten Familie, in der viele Menschen starben. Doch der Tod war immer ein Tabuthema. Heißt: Eine Trauerbewältigung fand nie statt. So etwas belastet, wenn man nicht daran arbeitet.“