Digitalisierung in Wegberg Endlich Glasfaser an allen Schulen

Eine deutlich größere Maßnahme, die auf die Stadt in den kommenden Jahren zukommt, deutete die Verwaltung in der Ausschussitzung in dieser Woche zumindest an. Weil es ab 2026 einen Rechtsanspruch auf eine Offene Ganztagsbetreuung geben soll, brauchen die Grundschulen deutlich mehr Platz. Wie die Stadt nach Gesprächen mit den Schulleitungen mitteilt, reichen die jetzigen Räumlichkeiten mit Ausnahme der Wildenrather Grundschule an keinem einzigen Standort aus – auch dann nicht, wenn man die vorhandenen Räume multifunktional nutzen würde. „Insgesamt ist festzuhalten, dass die Schulgebäude der Grundschulen nicht mehr den Anforderungen an moderne Schulgebäude entsprechen. Teilweise wurden die Schulen bereits in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut“, teilt die Stadt mit. Ein detailliertes Konzept soll demnächst vorgestellt werden.