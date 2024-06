Süßes auf vier Rädern Konditorbus rollt durch Dalheim und Arsbeck

Wenn die 28-Jährige mit ihm durch die Straßen fährt, erkennen die meisten sie schon von weitem an der fröhlichen Melodie. „Wobei ich auch schon des Öfteren für den Schrottsammler gehalten wurde, bevor ich ins Sichtfeld kam“, sagt sie und lacht. Aber wie kommt man auf diese besondere Idee, Kuchen und Eis von einem Konditorbus aus zu verkaufen und nicht in einem Café? „Eigentlich war mein Mann der kreative Kopf in dieser Geschichte“, gesteht sie und erinnert sich. Doch von vorn: Bereits in jungen Jahren hat sie Marcel Ritter kennen- und liebengelernt. Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin ist sie dann auch direkt Mutter geworden. „Ich wollte schon immer eine Familie gründen, das war ein sehr großer Wunsch von mir“, sagt sie. Inzwischen sind die Söhne sechs und vier Jahre alt und können die Mama auch mal für ein paar Stunden entbehren, schließlich passt die Oma auf sie auf, wenn Ellen Ritter unterwegs ist. Denn arbeiten wollte sie auch gerne wieder. „Ich habe schon immer gerne gebacken, auch in der Schule schon. So war die Ausbildung zur Konditorin die logische Konsequenz. Und ich möchte auch weiterhin die Menschen mit meinen Kreationen erfreuen.