Aus dem Dalheimer Wald Labradore made in Wegberg

Zwei Jahre später dann entstand der Wunsch, einen eigenen Hund zu haben. „Ich habe immer die tolle Bindung zwischen Marcel und Kenja beobachtet. Zu mir war sie auch lieb und zutraulich, aber es ist eben etwas anderes. Hundemenschen werden das verstehen.“ Gesagt, getan: Als sie im Januar 2018 aus dem Familienurlaub in Borkum zurückfuhren, machten sie einen Umweg nach Mulmshorn, einem Ortsteil der Stadt Rotenburg in Niedersachsen. „Ich hatte schon im Urlaub eine Anzeige gesehen, dass Labradorwelpen ein neues Zuhause suchen. Also sind wir kurzerhand bei der Zucht Of Golden Heathland vorbeigefahren.“ Dort tappste sich Hope in ihr Herz, eine kleine braune Labradorhündin. Ihr Zuchtname lautet Anke of golden Heathland. „Und von da an ging das Thema Hund so richtig los“, sagt Ellen Ritter und lacht.