Wegberger Rat hat gewählt Ellen Neudek ist neue Technische Beigeordnete

Die Heinsbergerin ist Diplom-Bauingenieurin mit den Zusatzqualifikationen staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz sowie Energieeffizienz-Expertin der Dena. 2015 eröffnete sie ihr Ingenieurbüro Neudek in Heinsberg, das bis heute besteht. Noch ist sie zudem Stabsstellenleiterin des Fachbereichs Schule und Sport der Stadt Mönchengladbach. Dort ist sie für die Koordination sämtlicher Schulbaumaßnahmen verantwortlich. Ellen Neudek ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 13, acht, vier und drei Jahren. Die älteren Söhne sind in einem Golfclub im Wegberger Stadtgebiet aktiv. Ihr Mann, der im Justizvollzug tätig ist und sich derzeit in Elternzeit befindet, komplettiert die Familie der neuen Technischen Beigeordneten. Zudem bereichern zwei Hunde, ein Golden Retriever und ein Bolonka-Mix – eine „Fußhupe“, wie Ellen Neudeck liebevoll sagt – bereichern den Haushalt. „Ich sehe diese Chance als persönliche Herausforderung. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, sowohl für Menschen als auch für Projekte“, sagte Neudek. „Und ich freue mich sehr, in meine Profession zurückzukommen, nämlich in den technischen Bereich.“ Während sie bei der Arbeit sehr sachlich und neutral sei, sei sie auf der anderen Seite umso näher an den Menschen. „Deshalb kann ich es kaum erwarten, die neuen Kollegen kennenzulernen, die Politik und die Bürger zu treffen. Denn ich möchte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, wo es geht. Wegberg erlebt gerade einen großen Umbruch mit dem neuen Bürgermeister, es ist schön, das mitgestalten zu dürfen.“