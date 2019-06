Diamanthochzeit Elisabeth und Josef Besancon in Wegberg : Zusammen haben sie viel von der Welt gesehen

Elisabeth und Josef Besancon sind am 26. Juni dieses Jahres 60 Jahre verheiratet. Foto: Nicole Peters

Wegberg 60 Ehejahre haben Elisabeth und Josef Besancon zusammen gemeistert. Am 26. Juni feiern sie ihre Diamanthochzeit.

Kennengelernt haben sich Elisabeth und Josef Besancon durch den Bruder der Jubilarin, der nach Wickrathhahn geheiratet und mit ihrem späteren Mann Fußball gespielt hat. Das Paar gab sich am 26. Juni 1959 auf dem Standesamt das Ja-Wort und feiert am Mittwoch Diamanthochzeit. Dazu ist ein Fest im Freundes- und Familienkreis geplant. Ihre Ehejahre waren sehr von seiner weltweit ausgeübten Außendiensttätigkeit beeinflusst, sagen beide. Als Servicetechniker der Mönchengladbacher Firma Monforts war er beispielsweise sechs Jahre lang in den USA und vier Jahre lang in Nordafrika beschäftigt und kam in monatlichen Abständen nach Hause. Dabei hielten sich beide zudem gemeinsam länger in Spanien, Portugal oder Frankreich auf – auch als Tochter und Sohn aus dem Haus waren. Die Jubilare haben sehr viel von der Welt gesehen und die internationalen Erfahrungen genossen.

Elisabeth Besancon ging darüber hinaus in ihrer Freizeit gerne in die Sauna und war Mitglied im Turnverein Wegberg. Zudem hat sie sich mit den anderen Frauen des MGV Liederkranz getroffen. Josef Besancon trat 1965 in den MGV Liederkranz ein. Zudem war er Mitglied im Wegberger Tennisverein, in der Arbeiterwohlfahrt (AWO), im Historischen Verein Wegberg und in der DG „Hei on Klei“.