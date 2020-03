Interview Angelo Longo : Der Eismann mit Herz im neuen Café Longo

Info

Historie Das Eiscafé Longo war an der Beecker Straße in Wegberg, bis Angelo Longo 2010 an die Karmelitergasse 5 umzog. Nach zehn Jahren ist ein neuerlicher Umzug geplant. Dieser erfolgt am 14. März in die Wegberger Mühle am Rathausplatz 21.

Neuer Standort In der Wegberger Mühle am Rathausplatz 21 bietet das Café Longo 21 Sitzplätze innen und etwa 50 Sitzplätze in der Außengastronomie.