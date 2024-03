Aufatmen in Wegberg Absage für „Eisernen Rhein“

Durch einen bekannt gewordenen Schriftwechsel aus der Politik war im Februar in Wegberg Staub aufgewirbelt worden: Die Angst vor dem „Eisernen Rhein“, einer Güterzugtrasse mitten durch die Stadt und durch das Meinweggebiet hatte neue Nahrung erhalten. Nach einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer (FDP) an den Bundestagsabgeordneten des Kreises Heinsberg, Wilfried Oellers (CDU), ist nun klar: Ein „Eiserner Rhein“ in Wegberg spielt in den Überlegungen der Politik keine Rolle. „Die Reaktivierung der historischen Route des Eisernen Rheins wird derzeit nicht weiterverfolgt“, schreibt Michael Theurer, Beauftragter der Bundesregierung für Schienenverkehr.