Wegberger Winterdorf Die Eisbahn lockt zahlreiche Besucher

„Das alles auf die Beine zu stellen, wäre ohne Sponsoren nicht möglich gewesen“, betonte Marion Müller-Platz. „Deshalb sind wir sehr froh über unsere kleinen, mittleren und großen Sponsoren, die sich rund um die Eisbahn mit Werbebannern präsentieren.“ Einer von ihnen ist Richard Brix von Brix Hausverwaltungen. „Wir engagieren uns hier, weil wir die Eisbahn für eine sehr wichtige Institution halten“, betonte er. „So können die Kinder die vorweihnachtliche Stimmung erleben.“ Das sei im vergangenen Jahr mit der alternativen Kunststoffbahn so nicht möglich gewesen, da sie nicht zum Eislaufen taugte, sondern lediglich dem Bierkasten- und Saftkasten-Curling eine Fläche bot. „Jetzt haben wir erstmals seit Corona wieder die richtige Stimmung im Winterdorf.“ Was die Kosten angeht, sagte er: „Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit. Da kann man auch mal fünf gerade sein lassen, wenn man dafür mit ausgelassenen Kindern belohnt wird.“