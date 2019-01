Abtauparty gefeiert: Eisbahn-Bilanz ist überzeugend gut

INFO

Hohe Nachfrage Die Besucherzahlen sind nach Aussage von Organisator Manfred Vits konstant geblieben. Rund 25.000 Besucher hatten sich in sieben Wochen an der Eisbahn aufgehalten. So standen durchgehend 100 bis 150 an der Bahn, woraus sich eine tägliche Gesamtbesucherzahl von circa 500 ergab. Mehr als 30 Veranstaltungen wurden angeboten, die bezüglich Anzahl und Qualität beim Publikum gut ankamen.