Insektenhotels von Stephanie und Christian Siebers aus Wegberg Ein sicheres Zuhause für Wildbienen

Alles fing 2010 an – Verwandte von Stephanie und Christian Siebers interessierten sich für ein Insektenhotel, und so fingen die beiden an, sich selber schlau zu machen. Je mehr sie sich in die Thematik einlasen und sich unter anderem beim Nabu informierten, desto deutlicher wurde ihnen klar, dass keins der damals gängigen Modelle ihren Ansprüchen genügen würden.