Moorshoven: Geehrt und befördert

Moorshoven Bei der Feuerwehr-Löschgruppe Moorshoven standen verschiedene Ehrungen und Beförderungen auf dem Plan.

Mit dem Ehrenzeichen in Silber des Landes Nordrhein-Westfalen wurden die Hauptfeuerwehrmänner Sascha Honold und Markus Hofer ausgezeichnet. Für seine nunmehr 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr bekam Hauptbrandmeister Toni Hormes die Sonderauszeichnung in Silber desFeuerwehrverbands NRW. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielt Hauptfeuerwehrmann Roger Miksch die Sonderauszeichnung in Bronze. Zum Unterbrandmeister befördert wurden Patrik Pint und Andre Hennekens, Oberfeuerwehrmann ist nun Christopher Pint. Florian Riffert ist zum Feuerwehrmann befördert worden. Nach bestandener Laufbahnprüfung wurde Stephan Müller zum Stadtbrandinspektor befördert. Neben Dietmar Gisbertz gratulierte auch Löschgruppenführer Willi Wirtz den Kameraden.