Ehejubuläum Ehepaar Reiners aus Wegberg feiert Eiserne Hochzeit

Elisabeth Reiners stammt aus Rheindahlen, er aus Holtum. Heimisch geworden sind sie im nahe gelegenen Ellinghoven. Elisabeth Reiners war zwei Jahrzehnte lang die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft in Beeck, organisierte in der Zeit von 1981 bis 2001 die traditionellen Adventsfeiern und zahlreiche Ausflüge. Doch zunächst kam die offizielle Verlobung: Am ersten Weihnachtstag 1958 hielt er um ihre Hand an. Er steckte ihr den Verlobungsring an den Finger, gefeiert wurde bei ihren Eltern. Dann die Hochzeit am Maifeiertag des Jahres 1959. Einen Tag vorher waren sie schon in Wegberg auf dem Standesamt gewesen und waren nun miteinander verheiratet. Die gelernte Herrenschneiderin und der Stuckateurmeister mit eigenem Betrieb in Ellinghoven von 1965 bis 2002 wurden Eltern dreier Kinder. Vier Enkel sowie zwei Urenkel kamen später hinzu. Elisabeth Reiners unterstützte ihren Ehemann in seinem Unternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern, erledigte alles Schriftliche für ihn. An der Nähmaschine saß sie nur noch für die eigene Familie. An den Wochenenden zog es die fünfköpfige Familie häufig auf den Fußballplatz, wo Sohn Gottfried schon als Neunjähriger bei Borussia Mönchengladbach das runde Leder kickte.