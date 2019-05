Ehemaliges Militärgelände : Exkursion durch Natur-Erbefläche Arsbeck

Wegberg Nationales Naturerbe im Kreis Heinsberg – Eine Exkursion führt durch das ehemalige Übungsgelände auf der heutigen DBU-Natur-Erbefläche Arsbeck.

Eine Exkursion führt am Freitag, 24. Mai, über das ehemalige Übungsgelände der britischen Streitkräfte, die heutige „DBU-Naturerbefläche Arsbeck“. Durch die militärische Nutzung und der strikten Abschottung für Zivilpersonen konnten sich dort seit mehr als 60 Jahren verschiedene besondere Lebensräume entwickeln. Entsprechend gehört das ehemalige britische Übungsgelände mit seinem Arteninventar mit zu den naturschutzwürdigsten Gebieten im Kreis Heinsberg, kündigen die Veranstalter der Exkursion – Naturschutzstation Haus Wildenrath und DBU Naturerbe/Bundesforstbetrieb Rhein-Weser – an. Das ehemalige Übungsgelände wurde in das Nationale Naturerbe der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Seit 2016 ist die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, für die Fläche verantwortlich. Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Bundesforst, werden offene Lebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzenarten durch Pflege bewahrt, Wälder möglichst ohne menschlichen Eingriff ihrer natürlichen Entwicklung überlassen, artenarme Forste zu naturnahen Wäldern umgewandelt und Feuchtgebiete sowie Gewässer ökologisch aufgewertet oder erhalten. An diesem Nachmittag werden die Exkursionsteilnehmer viel Wissenswertes über die unterschiedlichen Lebensräume mit ihrem Arteninventar, der Flächenpflege sowie die Effekte der dort eingerichteten Beweidung erfahren.