Rund um Wegberg Schüler der Edith-Stein-Schule wandern karitativ

In Sachen Spendenempfänger konnten die Schüler sich zwischen drei Projekten entscheiden. Entweder für Zornröschen Mönchengladbach, die Unterstützung eines Krankenhausbaus in Burundi (Abbé George) oder die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien. Die Schüler kamen erschöpft, aber stolz, die Strecke geschafft zu haben, an und holten sich den letzten Stempel für ihre Spendenkilometer ab. Eine Jogginggruppe war dabei am schnellsten: drei Jungs aus der 10 b, die für die 15 Kilometer nur eine Stunde und 40 Minuten brauchten. Sie waren mit ihrer Lehrerin unterwegs und bereits um 9.45 Uhr zurück in der Schule. An den einzelnen Stationen halfen Lehrer und Eltern tatkräftig mit, sie verteilten Getränke, stempelten die Wanderzettel und reichten Stärkungen für den Weg. Schulleiter Christoph Scholz war sehr zufrieden. „Ich bin seit vier Jahren Schulleiter, es war meine erste Wanderung und ich war erstaunt, wie erschöpft, aber gut gelaunt viele angekommen sind. Das war imponierend, dass sie sich so sehr für den guten Zweck angestrengt haben. Welche Summe gesammelt wurde, wird momentan noch gezählt. In der Vergangenheit sind bis zu 30.000 Euro bei einer Wanderung zusammen gekommen. Scholz hofft, dass trotz Corona und Inflation auch dieses Jahr eine ähnliche Summe zusammenkommt.