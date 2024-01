Schüler wandern für den guten Zweck Edith-Stein-Realschule spendet 19.000 Euro

Wie sehr sich alle Schüler der Edith-Stein-Realschule für den guten Zweck eingesetzt haben, konnte man im Anschluss an die Ehrungen sehen, als die Spenden der diesjährigen Wohltätigkeitswanderung, die Ende April stattgefunden hat, übergeben wurden. Zuvor durften die Schüler selbst entscheiden, an welches Spendenprojekt ihr erwandertes Spendengeld gehen sollte. Dabei standen der Verein Zornröschen, die Kindern und Jugendlichen, die Opfer sexueller Gewalt oder Missbrauchs geworden sind, ebenso zur Wahl wie Abbe George Burundi, die ein Krankenhaus in Burundi bauen wollen, und das Aktionsbündnis Deutschland hilft, die Hilfe bei der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien leisten.