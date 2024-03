Ehrenamtlich in Wegberg Für ein lebendiges Wildenrath

Die Projektarbeit finde nicht im Vorstand statt, betont Graab, sie werde in Arbeitsgruppen geleistet. „Wir als Vorstand wollen helfen, koordinieren, aber wir wollen nicht in die Projekte der Arbeitsgruppen eingreifen“, versichert der Vorsitzende. Tatsächlich konnten schon einige Arbeitsgruppen reaktiviert werden. So will sich ein Team darum bemühen, wieder einen Dorftrödel zu organisieren. Eine andere Gruppe will sich schwerpunktmäßig um einen Dialog mit der Stadtverwaltung bezüglich des Friedhofs kümmern. Auch soll es wieder den lebendigen Adventskalender geben. Wiederum ein anderes Team hat sich zum Ziel gesetzt, ein regelmäßig erscheinendes Infoblatt zu erstellen, das alle Haushalte in Wildenrath erhalten sollen. „Für weitere Arbeitsgruppen steht die Dorfgemeinschaft offen“, so Beenen. „Vielleicht gelingt ja auch eine Reaktivierung des Jugendtreffs.“