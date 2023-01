Karneval in Gerichhausen Dorfgemeinschaft Hei on Klei steht in den jecken Startlöchern

Auftakt des karnevalistischen Reigens bei Hei on Klei ist die Herrensitzung am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Auf der Bühne werden an diesem Abend zu sehen sein: Harry un Achim, die Gardegirls, Sang- und klanglos, Et super jecke Dreigestirn, Moped Manni, De Kloetschkopp und die eigene Tanzgruppe TC Schwarz-Grün Gerichhausen. Karten kosten 28 Euro, Vorbestellungen sind per E-Mail möglich.