Frühling in Beeck Dorfausschuss veranstaltet ersten Dorftrödel

Initiator Holger Rausch verteilte im Vorfeld rund 1200 Flyer an alle Haushalte in Beeck, um für die neue Veranstaltung zu werben. Und für das Organisationsteam steht schon jetzt fest, dass der erste Beecker Dorftrödel wohl keine Eintagsfliege wird. „Der Aufwand ist für uns nicht groß", hat Wolfgang Stieger festgestellt. Mit seiner Ehefrau Magdalene wird er sich ebenfalls zu Hause mit eigenem Verkaufsstand beteiligen. Den Erlös wird das Ehepaar für die Finanzierung des nächsten Weihnachtsmarktes „Beeck leuchtet" zur Verfügung stellen. Auch der Heimatverein, der die beiden Museen im Ort betreibt, ist mit von der Partie und verkauft einige Antiquitäten und Altertümchen aus seinem Besitz, die aussortiert wurden oder doppelt vorhanden sind und nicht mehr benötigt werden. Ein altes Spinnrad und ein Pflug werden unter anderem zu haben sein, kündigt Wolfgang Stieger an. Der Dorftrödel ist bislang einzigartig in der Region. Am Niederrhein seien solche Gemeinschaftsaktionen aber auch zu finden, hat Dorfausschuss-Mitglied Heinz Nix erfahren.