50 Jahre Dorfausschuss Beeck Von der Rentner-Band, dem Weihnachtsmarkt und viel Engagement

Das Jahr 1974: Helmut Schmidt wird neuer Bundeskanzler, in Deutschland findet die Fußball-Weltmeisterschaft statt – und im beschaulichen Beeck beschließen einige Einwohner, einen Dorfausschuss aus der Taufe zu heben. Der alte Gartenbauverein war zu der Zeit etwas in die Jahre gekommen, wie Wolfgang Stieger und Heinz Nix berichten. In schöner Regelmäßigkeit gab es Medaillen und Urkunden beim traditionellen Schönheitswettbewerb der Ortschaften namens „Unser Dorf soll schöner werden". Gold auf Kreisebene, beim NRW-Landeswettbewerb schaffte das Dorf immerhin Bronze. Aber: Vielen Beeckern langte das nicht. In der damaligen Gaststätte Bertrams – heute befindet sich in den Räumlichkeiten das Beecker Brauhaus – fand die gut besuchte Gründungsversammlung statt. Jetzt blicken die Mitglieder des Dorfausschusses auf das 50-jährige Bestehen des Zusammenschlusses aller Ortsvereine zurück. Ein Jubiläum, das im festlichen Rahmen gefeiert werden soll. „Alle, die irgendwann mit dem Dorfausschuss zu tun hatten, werden am Samstag, 20. April, ab 11 Uhr im Flachsmuseum auf den runden Geburtstag anstoßen“, kündigt Wolfgang Stieger an. Unter den geladenen Gästen ist auch Ordnungshüter Volker Jansen. Der Polizeibeamte ist für Beeck zuständig und wird von den Bewohnern als Dorfpolizist betrachtet, wie Wolfgang Stieger und Heinz Nix berichten.