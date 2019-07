Ausgezeichnete Qualität : DLG-Medaillen für Bertrams Fruchtsäfte

Wegberg Die Gebr. Bertrams GmbH & Co. KG aus Wegberg hat erfolgreich an der Internationalen Qualitätsprüfung für Frucht- und Erfrischungsgetränke der DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) teilgenommen.

Die Gebr. Bertrams GmbH & Co. KG produziert in Rath-Anhoven seit 1952. Geleitet wird das Unternehmen in zweiter Generation von Wilfried Bertrams. Beschäftigt sind nach Firmenangaben 32 Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, und die Kapazität beträgt 48 Millionen Glasflaschen in Einweg und Mehrweg. Die erste DLG-Zertifizierung war 1975 erfolgt.