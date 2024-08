Spätsommer in Wegberg Gärtner geben Tipps gegen Schnecken

Ein milder Winter und viel Regen in Frühjahr und Sommer haben eine wahre Schneckenplage verursacht. Dazwischen einzelne heiße Tage, die nicht nur den Menschen, sondern auch den Pflanzen schwer zu schaffen machen. Markus Schockert (52), Inhaber des Uevekovener Traditionsunternehmens „Blatt und Blume“, rät Gartenbesitzern zurzeit, vor allem auf unempfindliche Stauden und Gräser zu setzen, die auch mit hochsommerlichen Temperaturen gut zurechtkommen. „Dafür eignet sich selbst ein kleiner Balkon", sagt der gelernte Gartenbautechniker mit dem Schwerpunkt Blumen und Zierpflanzen, der das Fachgeschäft an der Erkelenzer Straße zusammen mit Ehefrau Ulrike (50) sowie einem Dutzend Angestellten betreibt. Ein weiterer „Schockert-Ableger" ist an der Heinsberger Hochstraße zu finden.