Karneval in Wegberg Ohne Ehrenamt geht es nicht

Info

Februar Am 2. Februar steigt die legendäre Kellerparty mit Live-Musik von „Op Kölsch“ im Saal Grand Sato. Der Eintritt ist kostenlos. Einen Tag später, am 3. Februar, folgt dort die 1. Karnevalssitzung ab 19.11 Uhr, am 4. Februar stehen die Kinder bei der großen Kindersitzung im Mittelpunkt. Los geht es um 15.11 Uhr. Am 9. Februar startet um 15.33 Uhr das Kinderfest, um 19.33 Uhr feiern die Erwachsenen bei der „Next Generation Party“. Am 10. Februar folgt die „Karnevalspaaarty“ ab 20.11 Uhr, bevor am 11. Februar um 19.11 Uhr die zweite Karnevalssitzung stattfindet.