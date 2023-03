Freiwillige bei Sammelaktion in Wegberg Die Umwelt vom Müll befreit

Zwischen Gatzweiler und der Buschmühle, aber auch zwischen der Holtmühle und dem Grenzlandring wurde eingesammelt, was „Umwelt-un-bewusste“ aus dem Auto warfen, mit Absicht oder aus Dummheit: Flaschen, Hausmüll, eine Autobatterie, vier Autoreifen, jede Menge Coladosen. Kostenpflichtiger Inhalt An letzteren merkt man die Nähe zu den Niederlanden, denn dort kann man ja - noch - Dosengetränke ohne Pfand kaufen. Die vielen kleinen Coladosen am Weg zwischen der Holtmühle und Gatzweiler stammen also vermutlich von Personen, die seit Jahren ihre Dosen bei unserem westlichen Nachbarn kaufen, um sich hier mittels Fensterwurf bei der Autofahrt den Weg zum Gelben Sack zu ersparen.