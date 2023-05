Endlich fertig Turnhallen der Grundschule Wildenrath repariert

Die alte Turnhalle konnte bereits Ende März wieder in Betrieb genommen werden. Die Nutzung ist vorübergehend noch eingeschränkt. Die direkte Verbindung zwischen dem Flur, der neuen Halle und der alten Halle muss wegen einer Funktionsstörung noch geschlossen bleiben. Aktuell wird an einer Lösung des Problems gearbeitet. Bis dahin ist der Zugang zur Halle nur von außen oder über das angrenzende Jugendheim möglich. Dennoch ist ein Ende der jahrelangen Probleme, die sowohl die alte, als auch die neue Turnhalle verursacht haben, endlich in Sicht.