Hei on Klei in Gerichhausen Die ersten Tollitäten erobern den Karneval

Schließlich kann die Dorfgemeinschaft Hei on Klei in ihrem 125. Jahr erstmals mit eigenen Tollitäten in die Session gehen – etwas, das bis vor einigen Jahren unter der Haube der KG Flöck op geschah, als beide Vereine noch gemeinsam agierten. „Vor elf Jahren war ich schon mal Prinz von Flöck op und Hei on Klei. Also doch ein närrisches Jubiläum“, so Backhaus. „Jetzt bin ich gerade Rentner geworden und dachte mir: Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Inge Backhaus unterstützte ihren Mann vor elf Jahren als Mitglied der Prinzen-Crew, in diesem Jahr aber an seiner Seite als Prinzessin. „Es ist schon aufregend. Wir haben ja keine Vorbilder und müssen uns selbst überlegen, wie wir es gestalten“, sagt sie. Aber eines ist dem Paar schon klar: „Wir wollen so viel Spaß und Freude haben und verbreiten wie möglich.“