Schlaglöcher in Wegberg Die ersten Straßen sind saniert worden

Natürlich wurde Rom nicht in einem Tag erbaut und auch in Wegberg ist es ein Prozess, bis alle betroffenen Straßen repariert oder saniert worden sind – aber es geht voran, wie erste Ergebnisse belegen: Nur zwei Wochen nach dem Ratsbeschluss war die Gottfried-Plaum-Straße in Klinkum bereits komplett fertiggestellt. Die nächsten Straßenbaumaßnahmen sind bereits in Vorbereitung: Jetzt im Juni werden in Arsbeck an der Kampstraße und der Straße Im Winkel die Straßenarbeiten inklusive Kanalsanierungen beginnen.