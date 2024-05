Einradfahren in Wegberg Im Gleichgewicht auf einem Rad

Übrigens sind die Arsbecker Einradfahrer auch im Kreisgebiet bekannt – und sogar darüber hinaus. Regelmäßig treten sie bei Bike’n’BBQ in Erkelenz auf, letztes Mal hatten sie Musik und kreative Kostüme aus dem Star-Wars-Universum. „Dazu studieren wir immer im Vorfeld eine passende Choreografie ein, die jeden dort abholt, wo er steht“, sagt Claudia Schaffrath, der es wichtig ist, dass die Kinder Spaß am Sport haben. „Deshalb entwickeln wir die Choreo auch in großen Teilen zusammen. Die Kinder können ihre Ideen einbringen, die wir dann ins Programm einbauen. Und wenn sie es dann aufführen, bin ich einfach nur stolz. Da geht mir das Herz auf“, sagt sie gerührt. „Wenn ich sehe, wie viel Spaß sie haben, das ist einfach schön.“