Schnelles Internet in Wegberg : Die Digitalisierung der Schulen wird teurer als erwartet

Schnelles Internet in Wegberg

Wegberg Zwei Wegberger Schulen sollen schnelleres Internet bekommen. Doch die nun ermittelten Kosten sind fast doppelt so hoch wie gedacht – die Verwaltung ist überrascht.

Die Gemeinschaftsgrundschule Beeck und die Erich Kästner Grundschule in Wegberg mit ihrem Teilstandort Wildenrath sollen dieses Jahr schnelles Internet sowie W-Lan erhalten. Die baulichen Maßnahmen zur Digitalisierung dieser Schulen hatte der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften Ende November so beschlossen.

Nach Ortsterminen in den Schulgebäuden hat der beauftragte Fachingenieur nun Kostenschätzungen für die erforder­lichen Instal­lationen erstellt, die weit über die bisherigen Kostenansätze der Verwal­tung hinaus­gehen. Diese lagen bei insge­samt 233.200 Euro. Auf Basis der konkret ermittelten Zahlen des Fachplaners belaufen sich die geschätzten Gesamtbaukosten jetzt auf zirka 447.800 Euro.

Diese hohen Kosten sind nach Angaben der Verwaltung umso überraschender, da die Reali­sierung in den drei Schulen des im vergangenen Jahr fertiggestellten Teil 1 der Digitali­sie­rung deutlich unter den zuvor kalkulierten Kosten blieb. Die nun dringend erforderliche Überprüfung des Umfangs der ge­plan­ten Maß­­­nahmen, der Kosten und insbesondere möglicher Einsparmöglichkeiten will die Verwaltung unverzüglich vor­nehmen. Die verbleibenden zusätzlichen Kosten sollen in die Veränderungsliste für den Haushaltsplan­entwurf 2022 aufgenommen werden.