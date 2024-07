18. Jazzkonzert Deutsche Jazzschlager in St. Vincentius Beeck

Für einen ganz besonderen Veranstaltungsort sorgten die Gastgeber, die sich wegen der Wetter-Kapriolen am Vortag mit Gewitter und Starkregen kurzfristig dazu entschieden hatten, das Jazzkonzert aus dem Park am Flachsmuseum in die Pfarrkirche St. Vincentius zu verlegen. Hier entführte das Quartett in die 1950er- und 1960er-Jahre, schaffte es dabei mühelos, das Lebensgefühl dieser Zeit, das Caterina Valente in ihren erfolgreichen Liedern vermittelte, nach Beeck zu bringen: „Sag mir quando, sag mir wann", „Quizás", „Eventuell, eventuell", „Istanbul was Constantinople" – das Gefühl der Unbeschwertheit, des Verliebtseins. Dass auch Sabine Kühlich wie die bekannte 1931 in Paris geborene italienische Sängerin, Stepptänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin viele Sprachen beherrscht, ist hilfreich bei den unzähligen Auftritten der Projektband. Aber: Im Altarraum einer Kirche zu agieren, war für das Quartett eine völlig neue Erfahrung: „Es klingt fantastisch, sehr schön", so Hopkins.